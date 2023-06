Niezwykły gość finału Ligi Mistrzów. Dopiero drugi raz w historii!

Sobotni finał Ligi Mistrzów to jeden z najważniejszych meczów w historii Manchesteru City. Bajecznie bogaty klub jeszcze nigdy nie triumfował w tych elitarnych rozgrywkach. Tym razem jest zdecydowanym faworytem, a większość jego piłkarzy prezentuje znakomitą formę. Finałowe starcie odbędzie się w Stambule, a na stadion – według informacji „L’Equipe” – pofatyguje się sam szejk Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Właściciel klubu bardzo rzadko ogląda „Obywateli” na żywo – odkąd kupił City w 2008 roku, będzie to dopiero drugie spotkanie, podczas którego zaszczyci on swoją obecnością.