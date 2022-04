Niezłomna postawa Ukraińca przed hitem. "Zabili nasze dzieci, zgwałcili kobiety, zjedli psy"

Ołeksandr Zinczenko nie wyróżnia się blaskiem wśród gwiazdozbioru piłkarzy Manchesteru City. Nie jest nawet podstawowym graczem "Obywateli", ale Pep Guardiola może na niego liczyć w każdej chwili. Należy to docenić zwłaszcza w ostatnim czasie, gdy myśli 25-latka uciekają z Wysp Brytyjskich w stronę Ukrainy, która już ponad dwa miesiące broni się przed atakiem Rosji.

Manchester City przed starciem w półfinale Ligi Mistrzów z Realem Madryt boryka się z problemami kadrowymi w bloku defensywnym. Wobec tego w ostatnim meczu z Watfordem to Ołeksandr Zinczenko wybiegł w pierwszym składzie na lewej obronie. Jego ekipa wygrała 5-1, a sam Ukrainiec przyczynił się do tego, notując asystę.

Liga Mistrzów: Manchester City - Real Madryt. Ołeksandr Zinczenko gotowy do gry mimo dramatu w Ukrainie

Po spotkaniu Pep Guardiola pochwalił postawę swojego zawodnika i podkreślił, jak bardzo przeżywa on wojenny dramat.

- To nie jest dla niego łatwy czas ze względu na to, co dzieje się z jego krajem i z najbliższymi, których kocha. Ludzie zapominają o Ukrainie. Teraz o tym nie rozmawiamy, ukraińskie flagi nie są wywieszane i nie robimy nic więcej. Wojna jednak niestety wciąż trwa, a Olek ciągle tym żyje. To trudny okres dla niego i jego rodziny. Olek jest jednak bardzo odpowiedzialny, zawsze skupiony i skoncentrowany. Doceniam to w szatni - mówił Pep Guardiolna po zwycięstwie nad Watfordem.

Ołeksandr Zinczenko nie tylko przeżywa wszystko to, co dzieje się w Ukrainie, lecz także nagłaśnia rozpaczliwe położenie swojej ojczyzny, udzielając wywiadów. W jednej z ostatnich rozmów opowiedział dziennikarzowi "The Guardian" o koszmarze, jaki rozegrał się w Buczy.

- To, co się stało, to szok dla całego świata. Straszne, przerażające rzeczy. Zabili naszych cywilów. Zabili nasze dzieci. Zgwałcili nasze kobiety i dziewczęta. Zabili nasze psy, a nawet je zjedli. Nie potrafię nawet zacząć opisywać, co do nich czuję - relacjonował poruszony piłkarz Manchesteru City.

Dla 25-latka wojna może więc stanowić dodatkową motywację, by walczyć o trofea. Rudna honorowa z flagą Ukrainy po ewentualnej wygranej w finale Ligi Mistrzów, miałaby zapewne dla niego szczególny wymiar. By zagrać o tytuł w Paryżu, Manchester City musi jednak wcześniej uporać się w dwumeczu z rozpędzonym Realem Madryt.