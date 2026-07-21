Niewiarygodne, co zrobił obrońca Lecha. To trafienie musi zobaczyć każdy [WIDEO]

Napisać, że Lech Poznań rozpoczął sezon 2026/2027 z przytupem, to jak nic nie napisać. W pierwszym meczu ekipa "Kolejorza" wygrała z zespołem Górnika Zabrze rywalizując o Superpuchar Polski. W drugim zaś Lech trafił na mistrza Danii, który był rywalem polskiej drużyny w eliminacjach do Ligi Mistrzów.

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Pierwsze spotkanie odbywało się na wyjeździe, wobec czego nieznacznie większe szanse na wygraną dawano ekipie gospodarzy. Ci jednak w żadnym momencie nawet nie zbliżyli się do korzystnego dla nich wyniku. Ostatecznie spotkanie w Danii zakończyło się wygraną Lecha 4:1.

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Ozdobą tego meczu bez wątpienia było to, co wydarzyło się przy wyniku 2:1. W 61. minucie piłkę od Wojciecha Mońki otrzymał drugi z defensorów "Kolejorza", a więc Terry Yegbe. 25-latek przyjął futbolówkę, podprowadził ją o kilka metrów do przodu, a potem huknął w kierunku duńskiej bramki.

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Zwykle takie próby kończą się niepowodzeniem. Tym razem było inaczej. Yegbe nie tylko trafił w bramkę, on to zrobił w sposób iście spektakularny. Piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki, a komentujący to spotkanie Maciej Iwański stwierdził, że "to jest bramka, która może kandydować do miana gola sezonu" i trudno się z nim nie zgodzić.

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Mikael Ishak cieszy się z gola MIKKEL BERG PEDERSEN PAP/EPA





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