To wręcz niewiarygodne! W wielu sytuacjach niemal brakuje słów, by opisać to, co na boiskach całej Europy wyczynia "Lewy". Wtedy najlepiej spojrzeć na liczby Polaka, które wprawiają w osłupienie.

Ostatnim meczem o stawkę Bayernu, w którym Lewandowski nie strzelił bramki, choć pojawił się na boisku, był finał klubowego mundialu, rozegrany 11 lutego.



Od tamtej pory wystąpił w 18 meczach w barwach mistrza Niemiec. Strzelił w nich 29 goli, notując średnio 1,61 bramki na spotkanie. To regularność, którą osiągają tylko najlepsi piłkarze świata.



Warto przypomnieć, że trafienia zanotowane w starciu z "Barcą" pozwoliły "Lewemu" umocnić się na trzecim miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii Ligi Mistrzów ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij! ).



