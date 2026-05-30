Nietypowy "zwycięzca" Ligi Mistrzów. Sami ogłaszają. "Dziś wygrywa"

Dla Paris Saint-Germain to drugi finał Ligi Mistrzów z rzędu. Po trwającej w latach 2021-2023 erze tercetu Mbappe-Neymar-Messi zespół osiągnął najpierw półfinał, następnie zgarnął trofeum, a teraz może je obronić. Z kolei Arsenal wraca do finału po aż dokładnie dwóch dekadach, ale jego projekt z Mikelem Artetą u steru trwa już długo, od 22 grudnia 2019 roku i jest ustabilizowany.

Na papierze jest to chyba najbardziej wyrównany mecz o trofeum UEFA Champions League od 2022 roku i starcia Realu Madryt z Liverpoolem. W ostatnich trzech kampaniach Manchester City, Real Madryt i PSG były faworytami konfrontacji z odpowiednio Interem Mediolan, Borussią Dortmund i znowu Interem. Nie zawiodły swoich kibiców i wygrywały nawet bez potrzeby dogrywki (1:0, 2:0 i 5:0).

PSG kontra Arsenal. "Dziś wygrywa Hiszpania"

Dodajmy zresztą, że ostatnim finałem, w którym obie drużyny trafiły do siatki był ten z 2018 r. pomiędzy Realem i Liverpoolem. Ostatnich siedem więc kończyło się triumfem do zera. Dogrywki zaś nie widziano od 10 lat, od derbów Madrytu w Mediolanie.

Hiszpanie niejako już obwołali się "zwycięzcami" trwającej edycji. "Marca" pisze na okładce: "Dziś wygrywa Hiszpania", bowiem obaj trenerzy pochodzą z tego właśnie kraju.

Z kolei "Finał made in Spain" to tytuł "Asa".

Regionalnych akcentów nie zabrakło w katalońskim "Mundo Deportivo". Czytamy o "finale z DNA Blaugrany", czyli FC Barcelony.

Szkoleniowiec Londyńczyków grał na Camp Nou w latach 1997-1999, a Paryżan w latach 1996-2004, następnie trenował zespół przez trzy sezony, od początku tego 2014/15 do końca 2016/17.

