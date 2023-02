Już we wtorek dojdzie do starcia, które niemal jednogłośnie okrzyknięto przedwczesnym finałem Champions League. W 1/8 finału elitarnych rozgrywek PSG zmierzy się z Bayernem Monachium. Wydawało się, że paryżanie przystąpią do tej konfrontacji bez kontuzjowanego Kyliana Mbappe. Tymczasem najnowszej wieści o stanie zdrowia gwiazdora mistrzów Francji są zgoła zaskakujące.