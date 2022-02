10 do 9 - tak na ten moment prezentuje się wynik rywalizacji o fotel lidera klasyfikacji najlepszych strzelców Ligi Mistrzów, w której Sebastien Haller wyprzedza Roberta Lewandowskiego. Iworyjczyk podobnie jak "Lewy" długo czekał na debiut w Champions League. Polak wkroczył na europejskie salony w wieku 23 lat. Dokładnie tyle samo ma obecnie Kylian Mbappe, którego bilans w Lidze Mistrzów to 52 mecze, 32 trafienia i 23 asysty.

Sebastien Haller pierwszy raz hymn Ligi Mistrzów usłyszał z murawy we wrześniu minionego roku, gdy strzelił cztery gole w wygranym 5-1 meczu ze Sportingiem, dzięki czemu powtórzył historyczny wyczyn Marco van Bastena . 27-latek mógł zadebiutować w europejskich rozgrywkach w koszulce Ajaksu już w poprzednich rozgrywkach. Wtedy jednak pracownicy klubu... zapomnieli zgłosić do do gry w Lidze Europy.

Sytuacja była o tyle kuriozalna, że Haller trafił do Amsterdamu za 22,5 mln euro jako najdroższy nabytek w historii klubu. Swój transferowy rekord pobił dla Sebastiena Hallera także jego poprzedni pracodawca - West Ham United, wykupując do z Eintracht Frankfurt za 50 mln euro. W ekipie "Młotów" Iworyjczyk rozegrał 54 mecze, strzelając 14 bramek. W Ajaksie ma na koncie podobną liczbę spotkań (51), za to trafiał już do siatki aż 41 razy. Oczywiście wpływ ma na to nie tylko jego skuteczność, ale także poziom ligi holenderskiej i preferowany w niej ofensywny styl gry oraz fakt, że podopieczni Erika ten Haga po prostu miażdżą wielu rywali - zaznali tylko dwóch porażek, a ich bilans bramkowy to... 70:5.

Liga Mistrzów. Sebastien Haller jak Robert Lewandowski. Łączy nas judo

Sebastien Haller przyszedł na świat w leżącej pod Paryżem miejscowości Ris-Orangis. Jego matka pochodzi z Wybrzeża Kości Słoniowej, a ojciec z Francji. Oboje nasikali, by ich syn trenował... judo. On jednak wybrał futbol i chyba nie ma czego żałować.

Ten wątek łączy go z Robertem Lewandowskim. Nasz reprezentant za małolata także ćwiczył judo, które trenował jego ojciec - Krzysztof. Sam wielokrotnie podkreślał, że wiele mu to dało, podobnie jak sprawdzanie swoich sił w innych dyscyplinach sportowych.

- Uprawiałem judo, siatkówkę, koszykówkę, gimnastykę, ale gdy miałem piłkę u swoich stóp, byłem najszczęśliwszym dzieckiem na świecie - powiedział Robert Lewandowski w ubiegłorocznym wywiadzie z "El Pais".

Liga Mistrzów. Sebastien Haller powtórzył wyczyn Cristiano Ronaldo

Strzelenie choćby jednego gola w każdym meczu fazy grupowej w premierowym sezonie Ligi Mistrzów to wyczyn, którym może pochwalić się tylko Sebastien Haller . Podobną skuteczność na tym etapie rozgrywek pokazał jeszcze tylko Cristiano Ronaldo, który w rozkwicie swojej formy w Realu Madryt - w sezonie 2016/17 - także trafiał w każdym spotkaniu w grupie.

- Nawet buldożer nie jest w stanie go powalić - mówił o Sebastianie Hallerze jego trener z Eintrachtu Frankfurt - Niko Kovacz. Czy więc Iworyjczyka zdoła zatrzymać defensywa Benfiki?

Liga Mistrzów. Benfica - Ajax. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja

Początek meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Benfica - Ajax w środę o godzinie 21.00. Transmisja w Polsacie Sport Premium 2, relacja na żywo w Interii.