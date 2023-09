Manchester City pierwszy raz w swojej historii podchodzi do rozgrywek Ligi Mistrzów, jako obrońca tytułu. Zespół Pepa Guardioli trafił do z pozoru łatwej grupy, a w swojej inauguracji na własnym stadionie podejmował Crvenę Zvezgę Belgrad. Serbski zespół sprawił mistrzom Anglii poważne kłopoty, ale finalnie to City wyszło z tego pojedynku z trzema punktami, wygrywając 3:1.