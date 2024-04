Za nami mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów 2023/2024. W grze pozostały już tylko cztery drużyny - Real Madryt, Bayern Monachium, Borussia Dortmund oraz Paris Saint-Germain. Co ciekawe, po raz pierwszy od dawna do półfinałów nie awansował ani jeden angielski klub - Manchester City poległ w środowy wieczór w rzutach karnych z zespołem z Madrytu, a Arsenal musiał uznać wyższość monachijskiego klubu. Na etapie ćwierćfinału z walką o prestiżowe trofeum pożegnała się także FC Barcelona. Robert Lewandowski w rewanżowym meczu w Hiszpanii spisał się mocno poniżej oczekiwań i nie pomógł swojej ekipie pokonać "Les Rouge-et-Bleu".

UEFA przed trudnym wyborem. Ci sędziowie mają szansę poprowadzić półfinały Ligi Mistrzów 2023/2024

Na krótko przed tymi spotkaniami władze UEFA zaczęły zastanawiać się, którzy sędziowie dostąpią zaszczytu poprowadzenia półfinałowych spotkań oraz meczu o triumf w Lidze Mistrzów 2023/2024, który odbędzie się 1 czerwca w Londynie. Jak donosi portal TVP Sport, finałowe starcia prawdopodobnie sędziował będzie Anthony Taylor. Doświadczony Anglik dostał zielone światło w momencie, w którym obie angielskie drużyny zostały wyeliminowane z gry w ćwierćfinałach. Rok wcześniej nie mógł on bowiem sędziować finału LM właśnie ze względu na fakt, że o końcowe trofeum walczył Manchester City.

Skoro czerwcowy finał ma poprowadzić Anthony Taylor, pozostali sędziowie, którzy jeszcze w środę 17 kwietnia mieli szansę na tę nominację, będą do dyspozycji UEFA w terminach półfinałowych. Mowa przede wszystkim o Dannym Makkeliem z Holandii oraz Slavko Vinciciu ze Słowenii. Pierwszy z panów najprawdopodobniej poprowadzi spotkanie Bayern Monachium kontra Real Madryt, nie wiadomo jednak, czy w Niemczech, czy raczej w Hiszpanii.

Szymon Marciniak doceniony. Będzie sędziował jeden z półfinałów Ligi Mistrzów?

Szymon Marciniak nie bez powodu znalazł się w gronie arbitrów, którzy mają największe szanse na poprowadzenie półfinałów Ligi Mistrzów 2023/2024. Polak ma bowiem bardzo imponujące CV - w przeszłości miał on okazję sędziować m.in. mecz finałowy mistrzostw świata w Katarze, w którym Argentyna walczyła o mistrzowski tytuł z Francją i pokonała europejską drużynę w rzutach karnych. W ubiegłym roku to właśnie on był sędzią głównym finału Ligi Mistrzów, podczas którego Manchester City pokonał Inter Mediolan 1:0.