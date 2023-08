Początkowo wyglądało to tylko na pojedynczy wyskok, ale teraz okazuje się, że to nie przypadek. KI Klaksvik, klub z Wysp Owczych, robi furorę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Dotarł już do trzeciej rundy eliminacji, a w niej pokonał kolejnego faworyta - norweskie Molde FK. W kadrze Klaksvik znajduje się ponad 20 zawodników z Wysp Owczych, a to właśnie z reprezentacją tego kraju Polacy zmierzą się we wrześniu w ramach eliminacji Euro 2026.