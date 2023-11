Niesamowita batalia na salonach Europy. Zobacz skróty środowych meczów LM [WIDEO]

To był kolejny fantastyczny wieczór z Ligą Mistrzów. Aż na pięciu stadionach oglądaliśmy istną kanonadę - padało co najmniej pięć goli na mecz. W sumie bramkarze kapitulowali 31 razy. O tym dniu jak najszybciej będzie chciał zapomnieć Przemysław Frankowski, bo to właśnie jego RC Lens doznał najdotkliwszego pogromu, przegrywając w Londynie 0-6. Piotr Zieliński zaznał goryczy porażki w Madrycie i skończył mecz z urazem. Kamil Piątkowski zaliczył pełny występ w San Sebastian. Z kolei Kamil Grabara zachował czyste konto w Monachium.