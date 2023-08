Raków Częstochowa - FC Kopenhaga. Dawid Szwarga wprost o Jeanie Carlosie

Po spotkaniu trener mistrza Polski Dawid Szwarga został zapytany o to, czy występ Jeana Carlosa w rewanżu jest zagrożony . 32-letni szkoleniowiec nie był w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale zasugerował, że problemy zdrowotne Brazylijczyka mogą być poważne.

Jest za wcześnie na to, by określić, czy tracimy Jeana Carlosa w kontekście rewanżu. Ale jest on bardzo walecznym graczem i zazwyczaj nie schodzi z boiska, gdy jest jakaś mała kontuzja

- Najważniejszy jest wynik. Konta bankowe Kopenhagi przy awansie do Ligi Mistrzów nie będą pamiętać tego, że był minimalny spalony albo tego, że w pierwszej nie oddali strzału na bramkę, a mimo to zdobyli gola. Ale te sytuacje budują w nas przekonanie i pewność, że pojedziemy do Kopenhagi tylko w jednym celu - by wygrać mecz. Raków Częstochowa wygrywał na wyjeździe dużo trudnych spotkań. Czy nam się to uda? Przed nami zadanie trudne, ale wykonalne - zadeklarował Dawid Szwarga.