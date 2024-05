Niepokój w PSG przed półfinałem Ligi Mistrzów. Francuzi znaleźli kozła ofiarnego

W środę 1 maja swój pierwszy mecz półfinałowy w Lidze Mistrzów rozegrają Borussia Dortmund i Paris Saint-Germain. Faworytem wydają się goście z Paryża, którzy po wyeliminowaniu w kapitalnym stylu FC Barcelona mają apetyt, by w końcu sięgnąć po to upragnione trofeum. Jednak media we Francji zdają się dmuchać na zimne i sam wyszukują słabych stron PSG. Wydaje się, że już znaleziono potencjalnego kozła ofiarnego, co budzi wiele negatywnych emocji.