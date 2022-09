Niepokój fanów o Karima Benzemę. Carlo Ancelotti uspokaja

We wtorkowy wieczór w Lidze Mistrzów Real Madryt ograł Celtic Glasgow aż 3-0. I to mimo, że już w pierwszej połowie plac gry opuścił snajper "Królewskich"Karim Benzema.

Carlo Ancelotti o stanie zdrowia Karima Benzemy

To właśnie stan zdrowia napastnika Realu najbardziej martwił kibiców madryckiej ekipy po spotkaniu. Wypowiedział się na ten temat szkoleniowiec "Królewskich" Carlo Ancelotti.

- Nie wygląda to na nic poważnego. W środę zostaną mu wykonane dodatkowe badania - przekazał włoski trener, cytowany przez dziennik "As". Zastrzegł jednak, że nie ma informacji, czy jest to kontuzja mięśniowa, czy też problem dotyczy samego stawu kolanowego. Zaapelował, by poczekać na wyniki środowych badań.

Co zabolało na boisku Benzemę, próbował wyjaśnić dziennikarzom bramkarz Realu Thibaut Courtois. - Poczuł coś nad kolanem. A Karim jest takim graczem, że zawsze, gdy poczuje jakiś ból, woli zejść z boiska na wszelki wypadek - tłumaczył Belg. I dodał: - Mam nadzieję, że to nie będzie nic poważnego.