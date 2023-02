Liga Mistrzów. Niemieckie media po meczu PSG - Bayern

Niektórzy dziennikarze przyznawali, że szczególnie w pierwszej połowie nie było to spotkanie na takim poziomie, jakiego można byłoby oczekiwać od dwóch tak uznanych zespołów. - Żaden z dwóch wielkich klubów nie prezentował ostatnio naprawdę mocnej formy, co dało się odczuć także w pierwszym meczu 1/8 finału - pisze "Kicker". Po przerwie było już dużo lepiej, a dziennikarze magazynu podkreślają, że duży wpływ na to miało trafienie Comana i wejście Mbappe kilka minut później. Zauważają także spore problemy Bayernu w końcówce. - W końcu dziesięciu Bawarczyków dojechało do mety, odnosząc cenne zwycięstwo na wyjeździe w kontekście rewanżu na Allianz Arena 8 marca - puentują.