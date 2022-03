Niemieckie media pieją nad Robertem Lewandowskim

Robert Lewandowski w Niemczech przejął już niemal wszystkie, najważniejsze rekordy.

Robert Lewandowski z osobistym rekordem w Lidze Mistrzów

Po kolejne sukcesywnie sięga też na europejskich salonach. Nie inaczej było we wczorajszy wieczór na Allianz Arena w rewanżowym meczu z Red Bull Salzburg. Mistrzowie Niemiec zdemolowali rywala 7-1, a Lewandowski w szalonym tempie skompletował hat-trick.

Co więcej - był to najszybszy "trójpak" w historii Ligi Mistrzów, licząc od rozpoczęcia meczu (23 minuty)! W takim stylu wprowadził Bayern do ćwierćfinału tych najbardziej prestiżowych rozgrywek.



- To po prostu szalony facet! - ekscytuje się napastnikiem Bayernu dziennik "Bild". - Najszybszy hat-trick w historii Ligi Mistrzów! Zimny jak lód. W ważnych meczach jest tam, gdzie trzeba - klasa światowa! - dodano. Nie mogło być inaczej i Polakowi przyznano notę 1, czyli najwyższą z możliwych.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski po meczu Bayern – FC Salzburg: Będziemy jeszcze mocniejsi. WIDEO Polsat Sport

Kolejnej "jedynki" nie poszczędził "Lewemu" również portal "tz.de", zwracając uwagę przede wszystkim na fakt, że napastnik "Bawarczyków" ustanowił nowy rekord Ligi Mistrzów.

Niemiecki portal spox.com z kolei podkreślił, że to właśnie Lewandowski swoimi trzema golami pomiędzy 12. i 23. minutą "uspokoił szaloną początkową fazę meczu i wprowadził Bayern do ćwierćfinału".

Nie wyłamał się również portal sport.de, którzy przy nazwisku Lewandowskiego, pisząc o kanonadzie Polaka, dał mu notę marzeń 1.