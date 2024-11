Niemcy upokorzeni w Lidze Mistrzów. Istny pogrom. Dobił ich nawet VAR

Ekipa mająca siedzibę u naszych zachodnich sąsiadów potyczkę rozpoczęła zresztą nie najgorzej. Długo utrzymywał się bezbramkowy remis. W końcówce nawet Niemcy dostali ogromne powody do radości . Tuż przed doliczonym czasem gry piłkę w siatce umieścił Jeremie Frimpong . Holender wraz z kolegami długo się nie nacieszył. Do akcji wkroczył VAR. Powtórki wykazały zagranie futbolówki ręką. Od tego momentu spotkanie stało się zdecydowanie bardziej widowiskowe.

Hat-trick Luisa Diaza. Kolumbijczyk bohaterem Liverpoolu w drugiej połowie

Pierwszy gol w końcu padł, ale dopiero po upływie godziny gry. Anfield do euforii doprowadził Luis Diaz. Kolumbijczyk na dobre nie ochłonął, a już ponownie celebrował kolejny sukces wraz z zespołowymi partnerami. Na listę strzelców tuż obok niego wpisał się Cody Gakpo. Oba trafienia dzieliły zaledwie dwie minuty. Niemcy nie zdołali odpowiedzieć. Jedyne co mogli zrobić, to bronić się przed tym, by uniknąć większego pogromu.