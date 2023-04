Niemcy ujawniają ponure fakty. Bolesna prawda tuż przed hitem

Kibice Bayernu Monachium nie spodziewają się cudu na Allianz Arenie. By awansować do półfinału Champions League, mistrzowie Niemiec muszą odrobić trzybramkową stratę z pierwszego spotkania z Manchesterem City. Aż 76 proc. fanów "Die Roten" nie wierzy w realizację takiego scenariusza. Decydujące starcie już w środowy wieczór (21.00). Transmisję tego spotkania możesz śledzić w Polsat Box Go.