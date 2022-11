Niemcy składają skargę po meczu LM w Warszawie. Są zniesmaczeni

To było już trzecie spotkanie tej edycji Ligi Mistrzów rozegrane na Stadionie Wojska Polskiego, gdzie na co dzień występuje zespół Legii Warszawa. Do tej pory o organizacji meczów przy Łazienkowskiej mówiło się w zasadzie w samych superlatywach, przede wszystkim pod kątem współpracy na linii Polski i Ukrainy. Świat obiegła szczególnie oprawa przygotowana przy okazji meczu Szachtara z Realem Madryt.