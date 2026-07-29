To miała być jedynie formalność. W tegorocznych eliminacjach do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów Lech Poznań trafił na duński zespół Aarhus GF. W pierwszym starciu tych ekip byliśmy świadkami absolutnej dominacji piłkarz z kraju nad Wisłą. Do Polski wrócili oni z bezpieczną trzybramkową zaliczką.

Rewanż przed własną publicznością miał przypieczętować awans do dalszej fazy eliminacji. Widzowie, zebrani tego dnia na stadionie przy ul. Bułgarskiej, byli jednak świadkami czegoś, co praktycznie nie miało prawa się wydarzyć.

Wszystko rozpoczęło się od anulowania rzutu karnego, który otrzymali podopieczni Nielsa Frederiksena. Chwilę później obronę Lecha przełamał Tobias Bech. Wynikiem 0:1 zakończyła się pierwsza połowa tego meczu. Chwilę po rozpoczęciu drugiej odsłony byliśmy natomiast świadkami rzutu karnego, podyktowanego dla gości z Danii. Na gola zamienił go Kristian Arnstad. To wydarzenie kompletnie podłamało piłkarzy Lecha. Fakt ten wykorzystał z kolei Frederik Tingager, całkowicie redukując zaliczkę Poznaniaków.

To oznaczało konieczność rozgrania dogrywki. W niej iskrę nadziei dał wprowadzony z ławki rezerwowych Filip Jagiełło. Niestety, w 100. minucie gola na wagę ponownego wyrównania wyniku zdobył Tomas Kristjansson. Rezultat 1:4 oznaczał konieczność rozegrania rzutów karnych które... wyeliminowały Lech z walki o występ w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów.

Piłkarz Lecha nie wytrzymał po kompromitacji. "Na gorąco nie powiem nic mądrego"

Po zakończeniu tego kompromitującego spotkania tylko jeden zawodnik odważył się udzielić wywiadu. Był to wspomniany wcześniej Filip Jagiełło, który niestety stał się tego dnia niedoszłym bohaterem "Kolejorza". Nie mógł on powstrzymać swoich emocji, a podczas udzielania pomeczowej wypowiedzi w jego oczach widać było gromadzące się łzy.

Rozwiń

- Na gorąco nie powiem nic mądrego. Daliśmy ciała i tyle. [...]. Mieliśmy wszystko w swoich rękach, a mimo to dziś odpadamy i tyle. Ciężko mi powiedzieć na gorąco, co było problemem. Tak naprawdę do 0:3 byłem na ławce i ciężko było z boku zobaczyć co nie gra. [...]. Myślę, że ten wynik 4:1 tam na wyjeździe trochę zakłamywał rzeczywistość, bo to był naprawdę bardzo dobry zespół, ale jak mówię, mieliśmy taki wynik i nie powinniśmy dzisiaj odpaść - mówił Jagiełło.

Mimo wszystko, zarówno Lech Poznań, jak i rozgrywający równoległe spotkanie Górnik Zabrze odpadły z walki o fazę zasadniczą tegorocznej edycji Ligi Mistrzów już przy pierwszej możliwej okazji.

Filip Jagiełło i Taofeek Ismaheel w barwach Lecha Poznań Lukasz Gdak East News

Radosław Murawski i Kristian Arnstad w walce o piłkę w meczu Lecha z Aarhus Jakub Kaczmarczyk PAP

Lech Poznań - Aarhus Jakub Kaczmarczyk PAP





Ran Takahashi - najlepsze akcje w ćwierćfinale Ligi Narodów Polsat Sport