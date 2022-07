Niechciani w klubach Ekstraklasy dali awans Czechom w Lidze Mistrzów

Jan Sykora niedawno opuścił Lecha Poznań, do którego wrócił na krótko z wypożyczenia, ale bez perspektywy gry z punktu widzenia Kolejorza. W efekcie awansował do miana jednego z najbardziej nieudanych transferów w ostatnich latach w poznańskim klubie. Lech pozbył się go rok temu, gdy szukał w zespole miejsca dla nowego napastnika... Roko Baturiny.

Dzisiaj nie ma już ani Jana Sykory, ani Roko Baturiny.

Lech Poznań i głośny transfer Jana Sykory

Czech był transferem bardzo głośnym, a starania o niego były śledzone przez kibiców i podgrzewane przez media. Transfer głośny, ale niewiele z niego wyszły. Lech nie sprawdził, że Jan Sykora dobrze grać potrafi tylko w ojczyźnie. Wrócił do Czech, znalazł się w Viktorii Pilzno i od razu strzela.

W starciu eliminacji Ligi Mistrzów z fińskim HJK Helsinki zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę. Viktoria wygrała aż 5-0 i przeszła dalej, a wynik ustalił Jan Kliment, były gracz Wisły Kraków.

Lech Poznań z walki o Ligę Mistrzów już odpadł - Karabach Agdam rozbił go 5-1 w Baku i wyeliminował. Wisła Kraków jest zdegradowana z Ekstraklasy.

W innych meczach: AEK Larnaka - FC Midtjylland 1-1 (awans Duńczyków po karnych), Sheriff Tyraspol - Maribor NK 1-0 (awans mistrza Mołdawii)