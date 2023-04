Niebywały wyczyn Piotra Zielińskiego. Polak króluje w Lidze Mistrzów

Piotr Zieliński to nie tylko niekwestionowana gwiazda SSC Napoli, ale i całych rozgrywek Ligi Mistrzów w obecnym sezonie. Przed rozpoczęciem rewanżowej rywalizacji na poziomie ćwierćfinału żaden inny zawodnik nie zdołał zanotować więcej kluczowych podań od reprezentanta Polski, co najlepiej świadczy o jego klasie, kreatywności i wpływie na grę całej drużyny, która we wtorkowy wieczór chce wywalczyć awans do półfinału Champions League kosztem AC Milan.