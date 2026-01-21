Niebywały powrót "Lewego". Najpierw koszmar, potem euforia. Barcelona musztruje

Limit potknięć Barcelona wyczerpała już w poprzednich potyczkach fazy ligowej. W Pradze należało sięgnąć po komplet punktów, bezwzględnie i bezdyskusyjnie. Miał o to zadbać m.in. Robert Lewandowski, który wobec kontuzji Ferrana Torresa znalazł się tym razem w wyjściowej jedenastce.

Naprzeciw mistrzów Hiszpanii stawał outsider. W tej edycji Champions League prażanie jeszcze nie wygrali. A w sześciu poprzednich spotkaniach zdobyli raptem dwie bramki, co daje jedno trafienie na trzy występy. Gigant z Katalonii nie miał się czego bać. Teoretycznie.

Co zrobił Robert Lewandowski? Katastrofa polskiego snajpera tuż przed zejściem na przerwę

Tymczasem konfrontacja na Fortuna Arenie rozpoczęła się od uderzenia gospodarzy. Była 10. minuta gry, gdy po rzucie rożnym w polu karnym Barcelony wytworzył się chaos. Piłka spadła pod nogi Vasila Kuszeja, a ten z najbliższej odległości dosyć szczęśliwie wepchnął ją do bramki.

"Blaugrana" nie rzuciła się z impetem do odrabiania strat. Osiągnęła przewagę optyczną dopiero po kwadransie. Jej efektem był wyrównujący gol Fermina Lopeza, który uderzył nie do obrony z okolic narożnika pola bramkowego.

Ten sam zawodnik w 42. minucie przymierzył przytomnie z szesnastego metra i tym sposobem ekipa Hansiego Flicka wyszła na prowadzenie. Wydawało się, że do przerwy rezultat nie ulegnie już zmianie.

Po niespełna 120 sekundach mieliśmy jednak ponownie remis. Na listę strzelców wpisał się Lewandowski, tyle że to trafienie okazało się dla niego katastrofą. Po centrze z kornera pokonał własnego bramkarza niefortunną interwencją barkiem.

Rozwiń

Krótko po zmianie stron do bramki Slavii piłkę skierował Frenkie de Jong. Sytuacja była analizowana przez VAR. Arbiter słusznie nie uznał gola z powodu ofsajdu.

"Duma Katalonii" i tak jednak dopięła swego. Ekipa z Pragi utrzymała remis przez niewiele ponad godzinę. A kluczowe role w zespole gości odegrali zawodnicy wpuszczeni na plac gry po przerwie.

Najpierw kapitalnym strzałem w "okienko" zameldował się na murawie Dani Olmo. Potem w rolę asystenta wcielił się Marcus Rashford. To po jego zagraniu czwartą bramkę dla Barcelony zdobył w tym spotkaniu "Lewy" - wprawdzie źle przyjął futbolówkę w polu bramkowym, ale zdołał ją jeszcze zgarnąć tuż sprzed nosa golkipera i zrobiło się 2:4.

Rozwiń

Dzięki wygranej Katalończycy przesunęli się w tabeli z 15. lokaty na dziewiątą (pierwszych osiem zespołów awansuje bezpośrednio do 1/8 finału). Dokładnie za tydzień fazę ligową rozgrywek zamkną domowym starciem z FC Kopenhaga. I tu też nie mogą sobie pozwolić na potknięcie.

Potem na szlaku po klubowy Puchar Europy będzie już tylko trudniej.

Statystyki meczu Slavia Praga 2 - 4 FC Barcelona Posiadanie piłki 44% 56% Strzały 12 20 Strzały celne 2 12 Strzały niecelne 8 5 Strzały zablokowane 2 3 Ataki 54 66

W taki sposób Robert Lewandowski ustalił wynik spotkania Jose Breton AFP

Przy bramce Polaka asystę zaliczył Marcus Rashford Marcin Gadomski PAP

Fermin Lopez po raz kolejny nie zawiódł zaufania Hansiego Flicka Martin Divisek EPA

Flick potwierdza, że ​​Ter Stegen opuści Barcelonę © 2026 Associated Press