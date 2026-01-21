Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niebywały powrót "Lewego". Najpierw koszmar, potem euforia. Barcelona musztruje

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Barcelona pokonała 4:2 Slavię Praga na jej terenie w 7. kolejce Ligi Mistrzów. Po pięciu spotkaniach w roli dublera do wyjściowej jedenastki mistrzów Hiszpanii wrócił Robert Lewandowski. Snajperska energia rozsadzała go do tego stopnia, że... najpierw pokonał własnego bramkarza, a dopiero potem ustalił końcowy rezultat spotkania. "Duma Katalonii" wykonała zadanie i może z umiarkowanym spokojem oczekiwać finiszu tej fazy rywalizacji. Za tydzień decydujące starcie z FC Kopenhaga.

Trzech piłkarzy drużyny FC Barcelona w bordowo-granatowych strojach świętujących sukces na boisku, wyrażających radość i energię, otoczonych rozmytym tłumem na trybunach.
Robert Lewandowski pokonał tym razem obu bramkarzy. Barcelona wraca z Pragi z kompletem punktówMartin DivisekEPA

Limit potknięć Barcelona wyczerpała już w poprzednich potyczkach fazy ligowej. W Pradze należało sięgnąć po komplet punktów, bezwzględnie i bezdyskusyjnie. Miał o to zadbać m.in. Robert Lewandowski, który wobec kontuzji Ferrana Torresa znalazł się tym razem w wyjściowej jedenastce.

Naprzeciw mistrzów Hiszpanii stawał outsider. W tej edycji Champions League prażanie jeszcze nie wygrali. A w sześciu poprzednich spotkaniach zdobyli raptem dwie bramki, co daje jedno trafienie na trzy występy. Gigant z Katalonii nie miał się czego bać. Teoretycznie.

Co zrobił Robert Lewandowski? Katastrofa polskiego snajpera tuż przed zejściem na przerwę

Tymczasem konfrontacja na Fortuna Arenie rozpoczęła się od uderzenia gospodarzy. Była 10. minuta gry, gdy po rzucie rożnym w polu karnym Barcelony wytworzył się chaos. Piłka spadła pod nogi Vasila Kuszeja, a ten z najbliższej odległości dosyć szczęśliwie wepchnął ją do bramki.

"Blaugrana" nie rzuciła się z impetem do odrabiania strat. Osiągnęła przewagę optyczną dopiero po kwadransie. Jej efektem był wyrównujący gol Fermina Lopeza, który uderzył nie do obrony z okolic narożnika pola bramkowego.

Ten sam zawodnik w 42. minucie przymierzył przytomnie z szesnastego metra i tym sposobem ekipa Hansiego Flicka wyszła na prowadzenie. Wydawało się, że do przerwy rezultat nie ulegnie już zmianie.

Po niespełna 120 sekundach mieliśmy jednak ponownie remis. Na listę strzelców wpisał się Lewandowski, tyle że to trafienie okazało się dla niego katastrofą. Po centrze z kornera pokonał własnego bramkarza niefortunną interwencją barkiem.

    Krótko po zmianie stron do bramki Slavii piłkę skierował Frenkie de Jong. Sytuacja była analizowana przez VAR. Arbiter słusznie nie uznał gola z powodu ofsajdu.

    "Duma Katalonii" i tak jednak dopięła swego. Ekipa z Pragi utrzymała remis przez niewiele ponad godzinę. A kluczowe role w zespole gości odegrali zawodnicy wpuszczeni na plac gry po przerwie.

    Najpierw kapitalnym strzałem w "okienko" zameldował się na murawie Dani Olmo. Potem w rolę asystenta wcielił się Marcus Rashford. To po jego zagraniu czwartą bramkę dla Barcelony zdobył w tym spotkaniu "Lewy" - wprawdzie źle przyjął futbolówkę w polu bramkowym, ale zdołał ją jeszcze zgarnąć tuż sprzed nosa golkipera i zrobiło się 2:4.

    Dzięki wygranej Katalończycy przesunęli się w tabeli z 15. lokaty na dziewiątą (pierwszych osiem zespołów awansuje bezpośrednio do 1/8 finału). Dokładnie za tydzień fazę ligową rozgrywek zamkną domowym starciem z FC Kopenhaga. I tu też nie mogą sobie pozwolić na potknięcie.

    Potem na szlaku po klubowy Puchar Europy będzie już tylko trudniej.

      Liga Mistrzów
      7 kolejka
      21.01.2026
      21:00
      Zakończony
      Vasil Kusej
      10'
      Robert Lewandowski
      44' (sam.)
      Fermin Lopez
      34' , 42'
      Dani Olmo
      63'
      Robert Lewandowski
      70'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Slavia Praga
      FC Barcelona
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Slavia Praga
      2 - 4
      FC Barcelona
      Posiadanie piłki
      44%
      56%
      Strzały
      12
      20
      Strzały celne
      2
      12
      Strzały niecelne
      8
      5
      Strzały zablokowane
      2
      3
      Ataki
      54
      66
      Dwóch piłkarzy podczas zaciętej walki o piłkę, zawodnik w żółtym stroju próbujący złapać piłkę rękoma podczas interwencji bramkarskiej, napastnik w granatowej koszulce unosi nogi do piłki, twarz skupiona na akcji, dynamiczna atmosfera stadionu.
      W taki sposób Robert Lewandowski ustalił wynik spotkania Jose BretonAFP
      Dwóch piłkarzy w strojach FC Barcelony cieszy się po akcji na boisku, unosząc ręce do przybicia piątki, z tłumem kibiców oraz innymi zawodnikami w tle.
      Przy bramce Polaka asystę zaliczył Marcus RashfordMarcin GadomskiPAP
      Piłkarz w koszulce z numerem 16 i imieniem Fermín daje piątkę trenerowi w czarnej kurtce podczas meczu piłkarskiego, w tle rozmazana publiczność stadionu.
      Fermin Lopez po raz kolejny nie zawiódł zaufania Hansiego FlickaMartin DivisekEPA
