"Odwołajcie wyjazd do Monachium" - zaapelował dziennikarz madryckiej "Marki" do szefów Barcelony. Pół żartem pół serio. "Walkower to będzie honorowe 0-3, tymczasem na boisku stracicie może osiem goli. I będzie wielki wstyd" - dodał. Zespół z Katalonii, który w pięciu meczach Ligi Mistrzów uciułał zaledwie dwie bramki, musi zdobyć Allianz Arena, by awansować do 1/8 finału. Chyba, że Benfica nie zdoła pokonać w Lizbonie najsłabszego w grupie Dynama Kijów.

Liga Mistrzów. Wyrok na Barcelonę?

Od 21 lat Barcelona nie przepadła w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Teraz wydaje się na to skazana: Bayern z Robertem Lewandowskim to najskuteczniejszy zespół fazy grupowej. Zdobył w niej 19 goli, z czego Polak niemal połowę (9).

Reklama

Odkąd Xavi rozpoczął pracę w Barcelonie odzyskała wiarę w siebie i entuzjazm, co nie zmienia faktu, że w dwóch meczach pod jego kierunkiem wymęczyła jednego gola z rzutu karnego. Katalońskie media przebąkują, że wyprawa do Monachium to wyjazd na egzekucję. Czy Bayern zlekceważy walczących o przetrwanie piłkarzy Xaviego? Jeśli nie, zespół z Katalonii zagra wiosną w Lidze Europy.

W trudnej sytuacji w Lidze Mistrzów są kolejne trzy kluby Primera Division. Mistrz Hiszpanii spadł na dno tabeli grupy B. W ostatniej kolejce Atletico musi wygrać z Porto na wyjeździe i liczyć, że pewny pierwszego miejsca Liverpool pokona Milan na San Siro. Scenariusz mało realny.

Villarreal, który jest wiceliderem grupy D zagra ostatni mecz z Atalantą w Bergamo. Musi zremisować, żeby awansować do 1/8 finału. W grupie G możliwe jest wszystko: Sevilla potrzebuje wyjazdowego zwycięstwa z RB Salzburg, żeby nie odpaść z rozgrywek.

Liga Mistrzów. Bayern postawi się Anglikom?

Tylko Real Madryt godnie reprezentuje jedną z dwóch najmocniejszych lig Europy. Co prawda w drugiej kolejce sensacyjnie przegrał z Sheriffem, ale wczoraj wziął rewanż w Tyraspolu. Królewscy zagrają w 1/8 finału, będą nawet rozstawieni jeśli w ostatniej kolejce zremisują na Santiago Bernabeu z Interem Mediolan.

Kryzys wywołany pandemią mocno osłabił kluby hiszpańskie, które w latach 2014-2018 bezdyskusyjnie panowały w Lidze Mistrzów. Potęga ekonomiczna Premier League zrobiła jednak swoje. W ostatnich trzech sezonach mieliśmy aż dwa angielskie finały najbardziej prestiżowych rozgrywek. Dziś nawet pogrążony w chaosie Manchester United wygrywa swoją grupę w Lidze Mistrzów. Słaba gra w Premier League (ósme miejsce), dymisja trenera Ole Gunnara Solskjaera nie zmieniają faktu, że w Europie drużyna z Old Trafford sobie radzi.

Wyniki, terminarz i tabele Ligi Mistrzów znajdziesz tutaj!



Manchester City pokonał wczoraj gwiazdorskie PSG i skazał je na drugie miejsce w grupie. Drużyna z Neymarem, Mbappe i Verrattim, która latem zatrudniła Leo Messiego, Sergio Ramosa, Gianluigiego Donnarummę, Georginio Wijnalduma nie będzie rozstawiona w losowaniu par 1/8 finału.

Liverpool przejechał jak walec po rywalach z grupy B. Jeśli broniąca tytułu Chelsea pokona w ostatniej kolejce Zenit w Sankt Petersburgu, wszystkie kluby Premier League wygrają swoje grupy w Lidze Mistrzów. Na jedynego godnego rywala Anglików wygląda dziś Bayern Monachium. Tylko Bawarczycy grają z intensywnością dorównującą klubom z Premier League.

Dariusz Wołowski





Zdjęcie Mohamed Salah, gwiazda Liverpoolu / AFP

ZOBACZ TEŻ:



Zobacz skróty Ligi Mistrzów w Interii



Zobacz skróty hitu kolejki Manchester City - PSG 2- 1