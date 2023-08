Z punktu widzenia polskiego kibica ciekawie zapowiadają się także mecze Napoli z udziałem Piotra Zielińskiego. Saga transferowa związana z niedoszłym przejściem naszego zawodnika do Arabii Saudyjskiej to już przeszłość - Zieliński zdążył rozpocząć nowy sezon Serie A i zbiera duże pochwały od tamtejszych mediów za pierwsze mecze ligowe. Polak w Lidze Mistrzów debiutował już w 2016 roku i od tamtej pory zdążył nabrać sporego doświadczenia w europejskich pucharach, w których zdobył dwanaście bramek. W Napoli Zieliński nie jest jedynym Polakiem, ale trudno spodziewać się, by Hubert Idasiak dostał jakąkolwiek szansę i poznał smak Ligi Mistrzów - młody bramkarz nie jest we włoskim klubie nawet drugim golkiperem. Równie niewielkie wydają się szanse grającego w naszej kadrze U-19 Tomasso Guercio - urodzony we Włoszech reprezentant Polski jest wprawdzie w szerokiej kadrze Interu, ale na Champions League w jego przypadku będzie raczej za wcześnie.