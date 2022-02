Nie oglądają meczów, nie znają gwiazd. Oto piłkarze, którzy nie interesują się futbolem

Oprac.: Tomasz Brożek Liga Mistrzów

Fani futbolu z niecierpliwością czekają na to, by obejrzeć kolejne mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. Co ciekawe, nie dotyczy to wielu gwiazd futbolu, które po prostu nie interesują się... piłką nożną. Ostatnio temat ten w jednym z wywiadów poruszył Etienne Capoue - piłkarz Villarrealu, który dziś o 21.00 zmierzy się z Juventusem. Transmisja meczu w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

Zdjęcie Liga Mistrzów. Etienne Capoue w barwach Villarealu. Po jego lewej stronie Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) po prawej Gareth Bale z Realu Madryt / Aleksander Szmigiel / AFP