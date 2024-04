Nie mają wątpliwości, to może się wydarzyć. Wtedy Lewandowski byłby "numerem jeden"

W rewanżowym spotkaniu dwumeczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów pomiędzy FC Barcelona a Paris Saint-Germain z pewnością nie zabraknie emocji. W pierwszym starciu w stolicy Francji "Duma Katalonii" wygrała 3:2, ale tego wieczoru podopieczni Luisa Enrique wyjdą na murawę wyjątkowo zmotywowani. Możliwe, że goście odrobią straty i doprowadzą do serii rzutów karnych. Czy w kluczowym momencie do piłki mógłby podejść Robert Lewandowski? To wydaje się czystą formalnością.