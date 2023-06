Nie dyskutuj z Marciniakiem. Polski sędzia w mig "wyjaśnił" gwiazdę Interu

Fakt ten zwrócił uwagę Stowarzyszenia "Nigdy Więcej", a potem i UEFA. Druga z tych organizacji rozważała na poważnie odsunięcie Marciniaka od jego obowiązków w związku z wymienionymi wyżej okolicznościami, ale ostatecznie do zmian nie doszło . Polski arbiter bez przeszkód wyszedł 10 czerwca na murawę Stadionu Olimpijskiego w Stambule.

Szymon Marciniak przeszedł do historii. Polak arbitrem głównym finału Ligi Mistrzów. WIDEO

Finał Ligi Mistrzów. Szymon Marciniak zgasił zapał Nicolo Barelli

Na boisku jednocześnie po raz kolejny pokazał, że nie da sobie w kaszę dmuchać i gdy w 18. minucie ruszył do niego z pretensjami gwiazdor Interu Mediolan, Nicolo Barella, Marciniak po profesorsku uciął wszelkie dyskusje. Wszystko zarejestrowały kamery:

Jako ciekawostkę można dodać, że ten sam Barella w drugiej połowie starcia "The Citizens" z ekipą "Nerazzurrich" stał się pierwszym piłkarzem "nagrodzonym" przez Polaka żółtą kartką. Stało się to po bardzo ostrym wślizgu Włocha, który zupełnie ściął z nóg Phila Fodena. Tutaj, jak trzeba przyznać, nie było innego pola do interpretacji - trzeba było wyjąć "żółtko"...