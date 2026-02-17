Nicola Zalewski na ustach Włochów. To Polak zrobił w meczu Ligi Mistrzów

Po zajęciu 15. miejsca w fazie ligowej Ligi Mistrzów Atalanta awansowała do play-offów. Tam trafiła na Borussię. Pierwsze spotkanie odbyło się we wtorek 17 lutego, w Dortmundzie. Mecz miał rozpocząć się równo o godz. 21:00, jednak problemy z dojazdem na Signal Iduna Park sprawiły, że arbiter użył gwizdka z piętnastominutowym opóźnieniem.

Ostatecznie na niemieckim stadionie oglądaliśmy dwa gole. Autorami obu z nich byli gospodarze, a konkretnie Serhou Guirassy oraz Maximilian Beier. Włoska drużyna z Nicolą Zalewskim w składzie próbowała odrobić starty, jednak ostatecznie poległa 0:2. "Po zmianie stron Atalanta rzuciła się do odrabiania strat, ale nie mogła znaleźć sposobu na dobrze zorganizowaną defensywę rywali. Na 20 minut przed końcem spotkania Nicola Zalewski znów dał o sobie znać i widząc niemoc swoich kolegów, postanowił uderzyć sprzed pola karnego. Na jego nieszczęście, piłka zatrzymała się na Karimie Adeyemim" - relacjonował Łukasz Olszewski z Interii Sport.

Zalewski oceniony przez Włochów. Oto opinie ekspertów

33-krotny reprezentant Polski spędził na boisku 82 minuty, jego miejsce zajął Lazar Samardzić. Czy w tym czasie jeden z liderów kadry Jana Urbana urzekł czymś włoskich ekspertów?

"Zmierzył się z młodym Reggianim i wygrał pojedynek (otrzymując również żółtą kartkę), ale nie był odpowiednio wspierany. W drugiej połowie również mocno napierał" - czytamy na łamach sport.virgilio.it, gdzie Zalewski otrzymał notę "6,5". Identycznie 24-latek został oceniony przez dziennikarzy włoskiego goal.com.

Szóstkę Polakowi przyznał portal calciomercato.it, gdzie opublikowano nieco dłuższą analizę. "Błogosławieństwo i przekleństwo. Jest w dobrej formie i to widać. Sieje spustoszenie w obronie Dortmundu i zawsze sprawia wrażenie, że ma wpływ na grę. Jednak w pierwszej połowie dwukrotnie nie udaje mu się zagrać decydującej akcji: za pierwszym razem, po wejściu przed bramkarza, woli podać do Pasalicia, ale jego podanie jest za krótkie; za drugim razem traci równowagę i nie trafia z bliskiej odległości" - odnotowano.

"Jedyne źródło świeżości Atalanty w pierwszej połowie, stworzył kilka groźnych okazji, zanim osłabł w drugiej części" - piszą eksperci tuttomercatoweb.com (ocena "6,5"). Najniższą notę Zalewskiemu - "5,5" - przyznała włoska telewizja "Sky Sports".

Był to czwarty mecz Nicoli Zalewskiego w tym sezonie Ligi Mistrzów, zanotował w nich łącznie jedną asystę. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, nasz kadrowicz rozegrał do tej pory 26 spotkań (dwa gole, pięć asyst). W środę 25 lutego w Bergamo odbędzie się rewanżowe starcie z Borussią Dortmund.

Nicola Zalewski ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Nicola Zalewski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Nicola Zalewski Jonathan Moscrop East News

