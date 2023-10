Newcastle – PSG, czyli "Golfico" wersja 2.0

Do tej pory to rywalizacja PSG z Manchesterem City w Lidze Mistrzów przyciągała szczególną uwagę nie tylko kibiców obu zespołów, ale też świata arabskiego. Oba kluby należą do właścicieli z krajów Zatoki Perskiej – mistrzowie Anglii do szejków ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Francji do Katarczyków. Mecze między tymi drużynami zyskały już tyleż egzotyczną co wdzięczną nazwę „Golfico”. Pojawił się też nowy uczestnik tego rozgrywanego w Europie arabskiego klasyku – Newcastle United.