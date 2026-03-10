Newcastle - Barcelona. Gdzie i o której obejrzeć mecz Ligi Mistrzów na żywo w TV?

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

FC Barcelona zmierzy się z Newcastle w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Oba zespoły spotkały się już w tej edycji rozgrywek i dla drużyny Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego ta rywalizacja wcale nie należała do najłatwiejszych. O której godzinie gra Barcelona dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Newcastle - FC Barcelona? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Robert Lewandowski w pomarańczowym stroju Barcelony drybluje piłkę w meczu Ligi Mistrzów z Newcastle.
Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona meczu Ligi Mistrzów z NewcastleMI NEWSAFP

Mecz Newcastle - FC Barcelona w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Ekstra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Newcastle - FC Barcelona w Lidze Mistrzów. Gdzie obejrzeć mecz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

FC Barcelona wraca do rywalizacji w Lidze Mistrzów po ponad miesięcznej przerwie. "Blaugrana" zapewniła sobie bezpośredni awans do 1/8 finału w fazie ligowej, dzięki czemu nie miała tak napiętego terminarza. W innej sytuacji znalazł się jej dzisiejszy rywal, czyli Newcastle.

"Sroki" zajęły 12. miejsce w fazie ligowej LM, dlatego musiały powalczyć o awans do 1/8 finału w barażu. W nim ekipa z Anglii zmierzyła się z Karabachem Agdam i zwyciężyła w dwumeczu aż 9:3. Późniejsze losowanie sprawiło, że Newcastle będzie rywalizowało właśnie z Barceloną.

Obie ekipy zagrały już przeciwko sobie w tej edycji rozgrywek. Newcastle i "Barca" spotkały się już w 1. kolejce rozgrywek, a mecz odbył się na St. James Park. Barcelona wygrała po ciężkim spotkaniu 2:1 dzięki dubletowi Marcusa Rashforda. Jak będzie tym razem?

Mecz Newcastle - FC Barcelona w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Ekstra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Zobacz również:

Barcelona rozpoczyna walkę o ćwierćfinał Ligi Mistrzów
Liga Mistrzów

Barcelona w grze o ćwierćfinał. 11-29. "Porażka" Anglików już przed meczem

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński
Piłkarz w jasnej koszulce z czarną maską ochronną na twarzy stoi na boisku, trzymając się za nos, na tle rozmazanej publiczności na trybunach.
Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP
Grupa piłkarzy w biało-czarnych strojach świętuje razem na boisku, obejmując się i okazując radość po zdobyciu gola podczas meczu.
Newcastle w fazie ligowej Ligi Mistrzów 2025/2026 zajęło 12. miejscePAUL ELLISAFP
Athletic Bilbao - FC Barcelona. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja