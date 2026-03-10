Newcastle - Barcelona. Gdzie i o której obejrzeć mecz Ligi Mistrzów na żywo w TV?
FC Barcelona zmierzy się z Newcastle w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Oba zespoły spotkały się już w tej edycji rozgrywek i dla drużyny Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego ta rywalizacja wcale nie należała do najłatwiejszych. O której godzinie gra Barcelona dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Newcastle - FC Barcelona? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Newcastle - FC Barcelona w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Ekstra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Newcastle - FC Barcelona w Lidze Mistrzów. Gdzie obejrzeć mecz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
FC Barcelona wraca do rywalizacji w Lidze Mistrzów po ponad miesięcznej przerwie. "Blaugrana" zapewniła sobie bezpośredni awans do 1/8 finału w fazie ligowej, dzięki czemu nie miała tak napiętego terminarza. W innej sytuacji znalazł się jej dzisiejszy rywal, czyli Newcastle.
"Sroki" zajęły 12. miejsce w fazie ligowej LM, dlatego musiały powalczyć o awans do 1/8 finału w barażu. W nim ekipa z Anglii zmierzyła się z Karabachem Agdam i zwyciężyła w dwumeczu aż 9:3. Późniejsze losowanie sprawiło, że Newcastle będzie rywalizowało właśnie z Barceloną.
Obie ekipy zagrały już przeciwko sobie w tej edycji rozgrywek. Newcastle i "Barca" spotkały się już w 1. kolejce rozgrywek, a mecz odbył się na St. James Park. Barcelona wygrała po ciężkim spotkaniu 2:1 dzięki dubletowi Marcusa Rashforda. Jak będzie tym razem?
Mecz Newcastle - FC Barcelona w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Ekstra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.