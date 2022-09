"New York Times" ujawnia zarobki Mbappe. Niewiarygodna suma!

Kylian Mbappe błysnął we wczorajszym meczu Ligi Mistrzów, strzelając dwa gole w meczu z Juventusem. Francuz od początku sezonu jest w dobrej dyspozycji, zdobywając 9 bramek w 6 dotychczasowych spotkaniach.

Choć jeszcze niedawno wydawało się, że Mbappe po zakończeniu sezonu odejdzie z PSG do Realu Madryt, to francuski napastnik niespodziewanie przedłużył kontrakt z PSG. Od początku było wiadomo, że skusiły go ogromne zarobki w stolicy Francji.

Gigantyczne zarobki Kyliana Mbappe

Teraz "New York Times" odpalił prawdziwą bombę, ujawniając wysokość zarobków Mbappe. Jak twierdzi amerykańska gazeta, 23-latek za rok gry w klubie otrzyma... 83 mln euro! To kwota nieosiągalna dla jakiegokolwiek innego zawodnika.

Dla porównania Robert Lewandowski, mając najwyższy kontrakt w Bayernie Monachium, zarabiał "tylko" nieco ponad 20 mln euro rocznie. Po transferze do Barcelony musiał zaś ograniczyć swoje oczekiwania finansowe do około 13-16 mln euro rocznie.

Tak gwiazdorski kontrakt gwarantuje Mbappe około 250 mln euro za trzy lata gry. Dodatkowo piłkarz otrzymał 125 mln euro bonusu za sam podpis pod kontraktem.