RB Lipsk nie złożył jednak broni i zdołał doprowadzić do wyrównania. Sztuki tej dokonał w 70. minucie Josko Gvardiol po podaniu Marcela Halstenberga . Tym samym przed rewanżem, który rozegrany zostanie 14 marca sprawa awansu wciąż pozostaje otwarta.

Manchester City rozczarował. Jak inne, angielskie ekipy

Po końcowym gwizdku mocno rozgoryczony był trener City, Pep Guardiola . Wyraz temu dał, niezwykle nerwowo reagując na pytanie jednego z dziennikarzy w trakcie konferencji prasowej o to, dlaczego nie dokonał w meczu ani jednej zmiany, co, trzeba przyznać, jest dość niecodziennym ruchem.

Przyznał przy tym, że on i drużyna "już wie, jak mocnym zespołem jest RB Lipsk" i w rewanżu musi zrobić wszystko, by go pokonać.