Neapolitańskie show w Amsterdamie. Zieliński z kolejnym golem!

Gospodarze rozpoczęli ten mecz bardzo mocno nakręceni, spychając rywali głęboko na ich połowę. Taka postawa przyniosła skutek już w 9. minucie. Wtedy ładną akcję skrzydłem przeprowadził Bergwijn, który wszedł w pole karne i wycofał do Taylora. Ten drugi źle trafił w piłkę, ale miał na tyle szczęście, że nieudaną próbą "ustrzelił" stojącego na przedpolu Kudusa, który wbił piłkę do bramki. Początkowo wydawało się, że napastnik Ajaksu musiał być na spalonym w tej sytuacji, ale powtórki pokazały, że w grze utrzymał go Di Lorenzo, który został tuż przy linii końcowej.

Sprawne główki Napoli

Po tym golu jednak z każdą minutą rosło Napoli, które szybko rozpoczęło swój ofensywny popis. Najpierw Kwaracchelia rozprowadził akcję, zagrał do Olivery, a ten świetnym dośrodkowaniem znalazł w polu karnym Raspadoriego, który bardzo ładnie złożył się do strzału i głową umieścił piłkę tuż przy dalszym słupku.

To nie była jedyna udana główka Napoli przed przerwą. W 33. minucie goście krótko rozegrali rzut rożny, zawodnicy Ajaksu zostawili zdecydowanie za dużo miejsca Kwaracchelii, a Gruzin szybko z tej gościnności skorzystał posyłając fantastyczną piłkę w pole karne. Tam najwyżej wyskoczył Di Lorenzo i nie dał szans Pasveerowi.

Chwilę później pierwszą swoją szansę na gola miał Piotr Zieliński. Lozano zagrał na dziesiąty metr, a strzał Polaka świetnie odbił golkiper gospodarzy. Tuż przed przerwą reprezentant Polski był już jednak zdecydowanie bardziej precyzyjny. Napoli ruszyło ze sprawną kontrą, Anguissa posłał prostopadłe podanie idealnie w tempo do wbiegającego Polaka, który ruszył samotnie przez kilkadziesiąt metrów i skutecznie wykończył akcję zdobywając swojego trzeciego gola w tej edycji Ligi Mistrzów.

Ajax totalnie rozbity

Przerwa nie spowodowała, że goście mieli zamiar jakkolwiek się zatrzymywać. Tuż po rozpoczęciu drugiej połowy Ajax bardzo niefrasobliwie rozgrywał piłkę we własnym polu karnym, w efekcie przejął ją Anguissa, zagrał do Raspadoriego, a Włoch był bezlitosny dla rywali i dwie minuty po przerwie miał już na koncie dublet.

Na drugą połowę nie wyszedł z kolei Piotr Zieliński. Na gorąco nie wiadomo jeszcze czy Luciano Spaletti postanowił przy korzystnym wyniku oszczędzać swojego kluczowego piłkarza czy może była to kwestia jakiegoś urazu, którego nie było widać na pierwszy rzut oka przed przerwą. Polaka zmienił Tanguy Ndombele.

Druga połowa musiała być okropnym doświadczeniem dla wszystkich fanów Ajaksu. Napoli nie miało zamiaru się zatrzymywać, a gospodarze nie byli w stanie jakkolwiek się temu przeciwwstawić. Momentami wręcz wyglądało to wręcz jak gra treningowa gości i to taka niezbyt dla nich wymagająca.

W 63. minucie Kwaracchelia zagrał klepkę z Raspadorim i strzałem w długi róg zdobył piątego gola dla swojego zespołu. Po tym trafieniu kamery pokazały sfrustrowanych kibiców Ajaksu. Jedni postanowili wyjść ze stadionu, inni machali białymi chusteczkami, dając wymowny sygnał trenerowi Alfredowi Schreuderowi.

Jeśli upokorzeń było mało dla fanów zgromadzonych na Johan Cruyff Arena, to w 73. minucie z drugą żółtą kartkę zobaczył Dusan Tadić. Kapitan Ajaksu zawiódł i opuszczał boisko przy akompaniamencie przeraźliwych gwizdów i buczeń.

Tuż po golu na 5:1 z boiska zeszli Krwaracchelia i Raspadori, ale to, że strzelec dwóch goli udał się na ławkę rezerwowych, nie oznaczało końca kłopotów dla gospodarzy. Wprowadzony za niego Giovanni Simeone wykorzystał kolejny błąd defensywy rywali i sprawnym wykończeniem zamienił podanie Ndombele na szóstego gola. Wynik mógł być jeszcze gorszy, ale po strzale Ndombele w samej końcówce Ajax uratowała poprzeczka.

Dołek Ajaksu trwa, bo dla mistrzów Holandii to trzecia porażka w czterech ostatnich meczach. Napoli z kolei prowadzi z kompletem punktów w grupie A i już w następnym meczu może sobie zapewnić wyjście z grupy. Zawodnicy Luciano Spalettiego 12 października zagrają u siebie rewanżowy mecz z dzisiejszymi przeciwnikami i jeśli nie przegrają, to na pewno będą grać w Lidze Mistrzów wiosną.

Ajax Amsterdam 1:6 Napoli

1:0 9`Kudus

1:1 18`Raspadori

1:2 33`Di Lorenzo

1:3 45`Zieliński

1:4 47`Raspadori

1:5 63`Kwaracchelia

1:6 81`Simeone



czerwona kartka: 73`Tadić

kartki: 30`Timber, 38`,73`Tadić - 21`Raspadori

Ajax: Pasveer - Rensch(85`Baas), Timber(80`Grillitsch), Bassey, Blind - Berghuis(72`Brobbey), Alvarez, Taylor(72`Klaassen) - Tadić, Kudus, Bergwijn



Napoli: Meret - Di Lorenzo(84`Zanoli), Kim, Rrahmani, Olivera - Zieliński(46`Ndombele), Lobotka, Anguissa - Kwaracchelia(64`Elmas), Raspadori(64`Simeone), Lozano