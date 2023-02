Gorąco wokół zawodnika Królewskich zrobiło się od grudnia zeszłego roku i wygranego meczu z Realem Valladolid (2:0). Kibice drużyny przeciwnej wyładowali swoją frustrację na Vinim, rzucając w niego przedmiotami, przekleństwami oraz imitując odgłosy wydawane przez małpy. Niestety nie jest to jedyny dowód na to, że rasizm to duży problemem na hiszpańskich boiskach.