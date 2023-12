Następca Lewandowskiego jak burza. Kane zatopił giganta, a teraz jeszcze to

Dla Anglika była to absolutna zmiana futbolowego klimatu, bowiem nigdy wcześniej nie wiązał się on z żadnym zespołem spoza swojej ojczyzny. Jeśli jednak ktoś sądził, że snajper będzie potrzebował sporo czasu na przystosowanie się do nowych warunków, to... krótko mówiąc się mylił.

Harry Kane zrobił to jako pierwszy. Kropka nad "i" postawiona przeciwko United

Kane od początku kampanii 2023/2024 stał się kluczowym ogniwem "Die Roten" i błyskawicznie został kandydatem do korony króla strzelców w niemieckiej ekstraklasie. Oprócz pokonywania bramkarzy 30-latek również chętnie asystuje swoim kolegom, co pokazał ostatnio również w spotkani Ligi Mistrzów przeciwko Manchesterowi United :

Jak wskazał portal "Squawka" reprezentant Anglii stał się pierwszym graczem występującym na co dzień w którejś z pięciu czołowych lig "Starego Kontynentu" (Premier League, Primera Division, Bundesliga, Serie A, Ligue 1), który dobił do 30 "oczek" w klasyfikacji kanadyjskiej we wszystkich rozgrywkach - uzbierał on bowiem łącznie 22 bramki i osiem asyst, co bez wątpienia robi wrażenie, a przed nami przecież jeszcze druga część sezonu.