Trwają eliminacje do europejskich pucharów. We wtorkowy wieczór odbyły się rewanżowe pojedynki w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Najwięcej emocji było na Malcie, gdzie Hamrun Spartans FC podejmował Żalgiris Wilno. Po pierwszym spotkaniu w lepszym położeniu byli goście, którzy wygrali 2:0. We wtorek w regulaminowym czasie gry - w takim samym wyniku - triumfowali gospodarze. Dogrywka nie wyłoniła zwycięzcy, a więc po 120 minutach gry sędzia zarządził rzuty karne. Seria jedenastek miała niesamowity przebieg. Potrzeba było aż 28 rzutów karnych, aby wyłonić zwycięzcę. Okazała się nim lepsza drużyna z Malty, która triumfowała 11:10.