Napisał polską historię na kartach Ligi Mistrzów. Do dziś ma kasetę VHS

Tomasz Dziubiński miał wówczas niespełna 25 lat. Teraz ma 55, ale ten jeden konkretny gol wciąż jest mu doskonale pamiętany. Od czasu do czasu przypomną dziennikarze, niekiedy kibice, a czasem sam emerytowany już piłkarz, który przyznał w jednym z wywiadów, że do dziś ma ten mecz nagrany na kasecie VHS. Kiedy najdzie go ochota, wkłada ją do magnetowidu i cofa się o 30 lat.