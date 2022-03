Haller już dziś będzie miał okazję poprawić dorobek strzelecki. W rewanżowym meczu 1/8 finału jego Ajax Amsterdam zmierzy się bowiem z Benfiką Lizbona. Początek spotkania o 21. transmisja tv w Polsat Sport Premium 2, Transmisja online na Polsat Box Go.

W ubiegłym tygodniu Bayern rozgromił RB Salzburg 7-1. Lewandowski skompletował w tym meczu hat-tricka i dzięki temu został liderem klasyfikacji strzelców obecnej edycji Ligi Mistrzów, z 12 golami na koncie. O jedno trafienie wyprzedza napastnika Ajaxu Sebastiana Hallera.

Robert Lewandowski vs Sebastien Haller. Zacięta rywalizacja o koronę króla strzelców LM

Lewandowski i Haller od początku sezonu idą łeb w łeb. Raz jeden wychodzi na czoło, raz drugi. Obaj mają też bardzo podobny styl gry.

Lewandowski już od wielu lat jest czołowym napastnikiem świata. Jego atuty są znane. Haller to jednak zaskoczenie. W tym sezonie pierwszy raz pojawił się w Lidze Mistrzów, a ma już 27 lat.

W jego wieku Lewandowski był już dwukrotnym królem strzelców Bundesligi, czterokrotnym mistrzem Niemiec i miał za sobą występ w finale Ligi Mistrzów. Jednak dopiero w kolejnych latach zaczął bić strzeleckie rekordy i stał się światową marką. Wcześniej był gwiazdą, ale głównie na niemieckim podwórku. Dopiero tuż przed 30. urodzinami zaczął być dostrzegany na świecie.

Haller bardzo przypomina polskiego napastnika, nie tylko pod tym względem. Do tej pory strzelał dużo, ale w przeciętnych klubach, jak choćby w Eintrachcie Frankfurt, dla którego, w sezonie 2018/19 zdobył 15 bramek w Bundeslidze.

Być może teraz zrobi krok naprzód i zadomowi się na najwyższym poziomie. Dla niego to pierwszy sezon, w którym gości wśród gwiazd. W ubiegłym sezonie był dopiero trzecim ligowym strzelcem Ajaxu. Strzelił 11 goli, ale więcej mieli Duszan Tadić i Davy Klaassen. Teraz ma już na koncie 19 trafień i jest zdecydowanie najlepszy w Eredivisie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wszystkie gole Sebastiena Hallera w Lidze Mistrzów 2021/22. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Tuż przed trzydziestką "Lewy" rzucił świat na kolana. Haller zrobi to samo?

Co ciekawe, Haller nie tylko pod względem "późnego dojrzewania" przypomina Lewandowskiego. Jego gra, podobnie jak Polaka, opiera się głównie na wykańczaniu akcji. Obaj są dobrzy technicznie, ale nie słyną z wirtuozerskich dryblingów.

Analizując bramki Hallera i Lewandowskiego widać, że są one zdobywane w podobny sposób. Najlepiej widać to już po pierwszych trafieniach obu napastników w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Lewandowski swoje konto bramkowe otworzył w meczu z Barceloną, w którym dwa razy trafiał do siatki. Za każdym razem dobijał strzały kolegów, po których piłka odbijała się od słupka.

Haller też w taki sposób strzelił gola przeciwko Sportingowi Lizbona. Po strzale jego kolegi futbolówka wylądowała na obramowaniu bramki, następnie spadła na głowę Iworyjczyka, który z bliska trafił do siatki.

Robert Lewandowski - napastnik kompletny

Podobieństw jest sporo, ale są też różnice. Pierwszą, która najbardziej rzuca się w oczy jest udział w grze drużyny. Pod tym względem Lewandowski jest bardziej kompletny. Cofa się po piłkę i rozgrywa z głębi pola, choć w Bayernie nie robi tego tak często, jak w kadrze. W niektórych fragmentach meczu jest też widoczny z boku boiska. Potrafi dobrym podaniem obsłużyć kolegów. Nie bez kozery, oprócz 11 trafień, ma też trzy asysty w Lidze Mistrzów.

Pod tym względem Haller bardziej przypomina Krzysztofa Piątka. Wbiega w pole karne i czeka na szansę. Jest pazerny, co można także powiedzieć o Lewandowskim, ale Polak potrafi zdobyć bramkę z dystansu, czy z rzutu wolnego, a Haller to król tylko pola karnego.

Lewandowski też lepiej broni. Często mówi się, że napastnik jest pierwszym obrońcą. Tak jest w przypadku "Lewego", który rozpoczyna pressing w okolicach środka boiska.

Napastnik Ajaxu nie jest aż tak uniwersalny. W ostatnim meczu z Benfiką, gdy znalazł się we własnym polu karnym, strzelił samobójczego gola.

Tamten mecz zakończył się remisem 2-2. Dziś więc rozstrzygną się losy rywalizacji. Haller jest bardzo zmotywowany, by poprawić swój strzelecki dorobek. Na przedmeczowej konferencji odniósł się do swojej rywalizacji z Lewandowskim.

- Jeśli jesteś najlepszym strzelcem, ale masz za sobą Lewandowskiego, to wiesz, że w każdej chwili może cię wyprzedzić. Musisz strzelać w każdym meczu. Wiem, że zdobył trzy bramki, to może się zdarzyć. Jego trafienia nieco zepsuły mi wieczór, ale teraz ode mnie zależy, jak odpowiem - powiedział Iworyjczyk.

Robert Lewandowski i Sebastien Haller. Perfekcjonizm z 11 metrów

Niewykluczone, że do wyłonienia ćwierćfinalisty Ligi Mistrzów, potrzebne będą rzuty karne. Kto z dwójki Lewandowski - Haller, wykonuje je lepiej?

W tym elemencie obaj są bardzo mocni. Lewandowski wiadomo, myli się bardzo rzadko. W tej edycji wykorzystał już trzy "jedenastki". Haller też ma stuprocentową skuteczność, ale wykonywał tylko jednego karnego.

W lidze też ma stuprocentową skuteczność, ale też z 11 metrów trafił raz. Widać, że w tym elemencie czuje się równie pewnie, co "Lewy" i dziś będzie chciał zapolować na kolejne trafienia, choć to z ewentualnej serii rzutów karnych nie będzie liczyło się do klasyfikacji strzelców.

