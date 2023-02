Najwyższy czas przerwać koszmarną serię. Klopp potrzebuje tego jak nigdy

W piłce nożnej wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie, co w ostatnim tygodniu doskonale potwierdzili " The Reds ", a przecież po fatalnym w ich wykonaniu otwarciu 2023 roku, wszystko zdawało się zmierzać w złym kierunku .

Dość powiedzieć, że na pierwsze ligowe zwycięstwo w nowym roku, Liverpool czekał, aż do zeszłego poniedziałku, kiedy w derbach Merseyside pokonał Everton 2:0 . Stanowiło to ogromny zastrzyk pozytywnej energii, gdyż w miniony weekend zespół Kloppa stał się pierwszym, który w tym sezonie zdołał pokonać Newcastle na St. James' Park. Co więcej, była to dopiero druga porażka "Srok" w lidze i druga poniesiona właśnie przeciwko Liverpoolowi.