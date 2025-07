Lech Poznań udanie rozpoczął eliminacje do Ligi Mistrzów. We wtorkowy wieczór mistrzowie Polski rozegrali pierwsze spotkanie drugiej rundy przeciwko Breidablikowi. Od początku było widać, że Lech jest zdecydowanie lepszy od mistrza Islandii. Podopieczni Nielsa Frederiksena to udowodnili i wygrali aż 7:1. Tym samym było to najwyższe zwycięstwo poznańskiego zespołu w historii europejskich pucharów. Do tej pory najwyższą wygraną było pokonanie Grasshoppers Zurych 6:0 w 2008 roku.