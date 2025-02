Wczorajsza rywalizacja AC Milan z Feyenoordem w Lidze Mistrzów zakończyła się sporą niespodzianką , by nie powiedzieć sensacją. Feyenoord udał się wprawdzie do Mediolanu ze skromną, jednobramkową zaliczką, po zwycięstwie przed tygodniem na własnym terenie, lecz zmagał się z plagą kontuzji. Holenderskiej ekipy nie podłamała jednak trudna sytuacja kadrowa, ani nie przestraszyła renoma rywala. I nic nie zmieniła nawet bramka stracona już w pierwszej minucie. A zdobył ją wyciągnięty zimą przez Włochów właśnie z Feyenoordu Santiago Gimenez.

Milan prowadzenie 1:0 utrzymał aż do przerwy. W międzyczasie sędzia Szymon Marciniak pokazał dwie żółte kartki - jedną obejrzał grający w barwach Feyenoordu reprezentant Polski Jakub Moder , a drugą - zupełnie niepotrzebnie - w 44. minucie lewy obrońca gospodarzy Theo Hernandez. Wykluczała go ona z potencjalnego występu w kolejnym meczu Ligi Mistrzów.

Na tym jednak reprezentant "Trójkolorowych" wcale nie poprzestał, jeśli chodzi o błędne, boiskowe decyzje. W 51. minucie - już po zmianie stron - wpadł w pole karne Feyenoordu po podaniu od Rafaela Leao, po czym upadł na murawę. Sęk w tym, że nie został nawet lekko zahaczony przez rywala. Dostrzegł to swoim bystrym okiem Szymon Marciniak, który natychmiast podbiegł do Theo Hernandeza i pokazując mu drugi żółty kartonik, wyrzucił z boiska .

Francuz tylko bezradnie rozłożył ręce i choć nie mógł uwierzyć w to, co się stało udał się do szatni. A osłabiony Milan dał się zaskoczyć w 73. minucie, gdy do siatki trafił Julian Carranza, przesądzając o awansie Feyenoordu do 1/8 finału Champions League.