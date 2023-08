Materiał zawiera linki partnerów reklamowych

Liga Mistrzów powstała przed sezonem 1992/1993 jako kontynuator Pucharu Europy Mistrzów Krajowych. Wcześniej cały rozgrywki odbywały się w systemie pucharowym. W nowej formule dodano fazę grupową, do której awans z roku na roku dawał coraz większe pieniądze, ale był też coraz trudniejszy.

Najpierw były dwie rundy eliminacyjne, potem trzy, a od sezonu 2010/2011 aż cztery. Zwykle dla polskich drużyn awans do fazy grupowej okazywał się przeszkodą nie do przeskoczenia. Właśnie rozpoczął się 32. sezon Ligi Mistrzów - polski klub (Raków) do play off dotarł po raz 19..

Statystyka jest jednak mocno pesymistyczna. Aż razy nie udało się przebrnąć fazy play off. Rekordzistą pod tym względem jest Wisła Kraków - przegrywała w decydującej fazie sześciokrotnie - m. in. z Barceloną, Anderlechtem Bruksela, Realem Madryt, a meczach z Panathinaikosem Ateny i Apoelem Nikozja zabrakło kilku minut.

Z Duńczykami mistrz Polski nie odpadł

Trzy razy przegrała Legia (z Barceloną, Szachatrem Donieck i Steauą Bukareszt), a po dwa razy Lech (Spartak Moskwa, IFK Goeteborg) i Widzew (Fiorentina, Parma). Raz nie udało się ŁKS (Manchester United) i Polonia Warszawa (Panathinaikos).

Jest jednak światełko w tunelu. Do fazy grupowej awansowały do tej pory tylko Legia (dwukrotnie) i Widzew. Do tej pory tylko raz w decydującej rundzie rywalem polskiej drużyny był zespół z Danii. W sezonie 1996/1997 łodzianie zmierzyli się z Broendby i po jednym z najbardziej dramatycznych meczów, wywalczyli awans. U siebie wygrali 2:1, w rewanżu przegrywali już 0:3, ale strzelili dwie bramki i dzięki obowiązującej wtedy zasadzie "goli na wyjeździe liczących się podwójnie" znaleźli się w fazie grupowej.

Raków też mierzy się z zespołem z Danii. FC Kopenhaga to sąsiad Broendby, które mieści się w gminie należącej do Regionu Stołecznego (oba stadiony dzieli 13 km). Mistrz Polski pierwszy mecz przegrał 0:1, a więc do awansu potrzebuje dwubramowego zwycięstwa albo różnicą jednego gola i wtedy zdecydują rzuty karne.

Transmisja meczu FC Kopenhaga - Raków Częstochowa w TV na kanałach Polsat Sport i Polsat Sport Premium 1. Spotkanie można obejrzeć też online live stream na Polsat Box Go i na urządzeniach mobilnych. Tekstowa relacja "na żywo" w Interii.

