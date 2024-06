"​Najgorsza drużyna dekady, nie mają szans". Teraz mogą wygrać Ligę Mistrzów

Real Madryt wydaje się mieć wszystkie karty na ręku, by po raz 15 wygrać Ligę Mistrzów (wcześniej Puchar Europy). Finałowy rywal, Borussia Dortmund ma być bez szans, ale może właśnie to jest jej szansa - na co zwraca uwagę Zlatan Alomerović, bramkarz mistrza Polski, Jagiellonii Białystok, prywatnie kibic i były zawodnik BVB. Jako trener drużynę Żółto-Czarnych poprowadzi Edin Terzić, który podczas poprzedniego finału Borussii w Lidze Mistrzów - w 2013 r. tak jak teraz na Wembley był na trybunach jako kibic BVB. Transmisja od godz. 21 w Polsacie Sport 1.