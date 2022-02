Juergen Klopp nerwowo nie wytrzymał. Stwierdził, że nie rozumie jak tylu wybitnych piłkarzy godzi się grać tak defensywnie. Wcześniej podobne zastrzeżenia do Atletico zgłaszał Xavi Hernandez. - Ich styl nie pasuje do wielkiego klubu - powiedział jeszcze jako piłkarz Barcelony.

Liga Mistrzów. Atletico - MU. Sfora Simeone straszy Europę

Obaj brzmieli miało wiarygodnie, bo drużyna Diego Simeone wyrzuciła ich z Ligi Mistrzów. W sezonach 2013-2014 i 2015-2016 Atletico pokonało Katalończyków w ćwierćfinałach. Dwa lata temu to samo zrobiło w 1/8 finału z broniącym trofeum Liverpoolem. Simeone i jego sfora eliminowali z najbardziej prestiżowych rozgrywek w Europie także Chelsea, Bayern Monachium i kilka innych rywali bogatszych od siebie. Oparł im się jedynie Real Madryt, ale tylko w Champions League, bo w La Liga Atletico często ogrywało Królewskich.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Porto – Atletico Madryt. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Przełom sięga 23 grudnia 2011 roku. Simeone przejął rozbity zespół Atletico z grupą rozkapryszonych gwiazdek. Z marszu zrobił z nich zespół, który wygrał Ligę Europy. Argentyńczyk stworzył drużynę na własne podobieństwo. Sam był defensywnym pomocnikiem słynącym z waleczności i gry na granicy przepisów. Na mundialu we Francji w 1998 roku sprowokował Davida Beckhama, po czym to Anglik wyleciał z boiska z czerwoną kartką. Ćwierć wieku temu rozorał udo korkami Hiszpanowi Julenowi Guerrero. - To nie było potrzebne - wyznał niedawno.

Tak jak Simeone grało Atletico. Defensywny styl dał mu dwa tytuły mistrza Hiszpanii (2014 i 2021), dwa triumfy w Lidze Europy i dwa finały Ligi Mistrzów (2014 i 2016). Cholo był natchnieniem dla innych trenerów. Parę lat temu szkoleniowiec meksykańskiej Puebli nakazał swoim piłkarzom wyjść na trening w maskach wilków, by poczuli się jak sfora Simeone.

Wbić gola Atletico to była sztuka. Od sezonu 2012-2013 zespół z Madrytu nigdy nie stracił więcej niż 31 bramek w 38 kolejkach La Liga. Sześć lat temu bramkarz Atletico sięgał do siatki zaledwie 18 razy. Jan Oblak rozgrywający ósmy sezon w Hiszpanii, pięć razy zdobywał trofeum Zamory - dla bramkarza, który puścił najmniej goli.

Simeone stał się legendą Atletico i gwiazdą wśród trenerów. Jest zdecydowanie najlepiej opłacanym trenerem na świecie. Miesięcznie zarabia 3,6 mln euro. Drugi na liście Pep Guardiola prawie dwa razy mniej (1,96 mln). Trzeci Klopp otrzymuje 1,46 mln euro za miesiąc. A przecież Manchester City i Liverpool grają znacznie ofensywniej i efektowniej od Atletico. Są też klubami zamożniejszymi.

Liga Mistrzów. Atletico - MU. Diego Simeone przyparty do muru

Simeone pracuje w Madrycie 3715 dni. Z 20 jego poprzedników żaden nie wytrzymał ma ławce trenerskiej "Colchoneros" 1000 dni. Klub słynący z braku stabilności, stał się jej synonimem. Obok nieżyjącego już Luisa Aragonesa Argentyńczyk to kandydat na postać numer 1 w historii Atletico.

W pewnym momencie Simeone zaczął zmieniać styl gry drużyny na bardziej ofensywny. Trudno było liczyć na to, że małe kluby z La Liga będą atakowały Atletico - czyli grały jak mu wygodnie. Majstrujący przy taktyce Cholo naruszył równowagę. W 25 meczach tego sezonu Primera Division Oblak skapitulował już 34 razy. Po raz pierwszy ma średnią puszczonych goli powyżej 1. Efekt jest taki, że Atletico zajmuje piątą pozycję w tabeli. Ze stratą 15 pkt do Realu. Bez widoków na obronę tytułu.

Przed rokiem Chelsea rozbiła zespół Simeone w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Poprawił Liverpool w fazie grupowej tej edycji. Klopp wziął rewanż na Simeone, tak jak niedawno Xavi Hernandez już w roli trenera Barcelony. 6 lutego jego piłkarze pokonali Oblaka cztery razy. To było pierwsze zwycięstwo Katalończyków nad Atletico od grudnia 2019 roku. Po trzech porażkach i dwóch remisach. Jeszcze w październiku ubiegłego roku po przegranej Barcy na Wanda Metropolitano 0-2 Gerard Pique wyznał, że choćby mecz trwał dwa dni, Barcelona nie znalazłaby drogi do bramki Oblaka.

Co się stało z ryglem Atletico? Obrońcy tytułu przegrali ostatnio z Granadą i Levante, odpadli z Pucharu Króla i Superpucharu Hiszpanii. Prasa hiszpańska zaczęła przebąkiwać, że związek doskonały Simeone z klubem z Madrytu się wyczerpał. Przyszłość zespołu maleje się w ciemnych kolorach.

W 1/8 finału Ligi Mistrzów Atletico trafia dziś na Manchester United. Trener Ralf Rangnick przyznał, że zawsze podziwiał Simeone za sposób w jaki uczynił z Atletico klub szanowany w Europie. - Na boisku jego piłkarze powielają emocjonalny charakter swojego szkoleniowca - mówi Niemiec. Dla gości z Old Trafford Liga Mistrzów to też ostatnia szansa na trofeum.

Dariusz Wołowski

Liga Mistrzów. Atletico - Manchester United. Gdzie oglądać transmisję?

Gdzie oglądać mecz Atletico - Manchester United? Transmisja tv starcia Luisa Suareza i Cristiano Ronaldo od godziny 21 na Polsat Sport Premium 1, transmisja online (live stream) na Polsat Box Go. Relacja "na żywo" oraz skróty wideo wszystkich meczów Ligi Mistrzów na Sport.Interia.pl.