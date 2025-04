Kontuzja ścięgna udowego Gabriela Magalhaesa w meczu z Fulham 1 kwietnia diametralnie zmieniła sytuację Jakuba Kiwiora. To właśnie jemu Mikel Arteta powierzył zadanie zastąpienia Brazylijczyka. Polak jak na razie spisuje się znakomicie. Świetnie poradził sobie choćby w dwumeczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt, a w zeszłym tygodniu strzelił gola w spotkaniu z Crystal Palace , którym otworzył wynik, ale Arsenal ostatecznie zremisował je 2:2. Anglicy w ostatnich coraz częściej i coraz bardziej pozytywnie odnoszą się do postawy stopera reprezentacji Polski, a w przededniu pierwszego półfinałowego starcia z Interem, pojawił się swego rodzaju apel do władz "Kanonierów", aby te nie pozbywały się latem Kiwiora.

Anglicy chcą pozostania Jakuba Kiwiora w Arsenalu. Są nim zachwyceni

Przed kontuzją Gabriela Jakub Kiwior grał niewiele. Od początku sezonu do 1 kwietnia zdołał rozegrać jedynie 18 spotkań. Teraz niektórzy nie wyobrażają sobie jego odejścia, a jego przyszłość z pewnością po zakończeniu sezonu będzie przedmiotem dyskusji w gabinetach Arsenalu. Optyka na Kiwiora w Anglii całkowicie zmieniła się do tej, która panowała choćby jeszcze miesiąc temu. Na portalu paininthearsenal.com, bardzo popularnym wśród fanów "Kanonierów" powstał nawet artykuł, którego treść przedstawia argumenty stojące za tym, aby Polak pozostał w drużynie Mikela Artety.

"Gdyby chodziło tylko o jego mecze Premier League, można by traktować jego grę z dystansem, ale gdy dodamy do tego dwa mecze z Realem Madryt w Lidze Mistrzów, gdzie w obu spotkaniach czuł się całkiem komfortowo, to jest to duży argument za młodym reprezentantem Polski" - podkreślono w artykule.