Nagły ruch, Guardiola zupełnie zaskoczył przed finałem LM. Będzie bunt?

Nie jest tajemnicą, że od długiego czasu w trakcie odgrywania hymnu Ligi Mistrzów kibice na najróżniejszych stadionach Europy buczą, gwiżdżą i - ogólnie rzecz ujmując - zagłuszają słynną pieśń, a wszystko to w ramach protestów przeciwko różnym działaniom UEFA. Do takiego zachowania tuż przed finałem LM odniósł się Pep Guardiola, który zaapelował, by... zaniechać podobnych akcji. "Jesteśmy tu, by wspierać to, co robi UEFA i nie będziemy więcej buczeć" - stwierdził m.in. Katalończyk. Finał Champions League Manchester City - Inter Mediolan o godz. 21.00 w Polsacie i Polsacie Sport Premium 1.