Nagelsmann wbija Barcelonie szpilkę po losowaniu. "Liczę na podobne wyniki, co ostatnio"

Bayern trafił do grupy C, gdzie oprócz Barcelony zagra z Interem Mediolan, a także Viktorią Pilzno. - Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć wyniki podobne do tych, które osiągaliśmy ostatnio, kiedy graliśmy z Barceloną - stwierdził po losowaniu szkoleniowiec Bawarczyków.

Trudno mu się dziwić, skoro Bayern na przestrzeni nieco ponad roku, wygrał z Barceloną trzykrotnie, strzelając jej aż 14 bramek. Dwa z tych zwycięstw miały miejsce już za kadencji 35-latka, kiedy w czasie zeszłorocznej fazy grupowej Bayern dwukrotnie pokonał Blaugranę 3:0.

Reklama

Liga Mistrzów. Julian Nagelsmann czeka na mecze z Barceloną

Szczególnie porażka w ostatniej grupowej kolejce miała dla Barcelony tragiczne skutki, bo w jej efekcie kataloński klub trafił do Ligi Europy, tracąc wyjście z grupy z rzecz Benfiki. Robert Lewandowski strzelił w tamtym sezonie dla mistrzów Niemiec dwa gole na Camp Nou, teraz jego celem będzie naturalnie trafianie do bramki pilnowanej przez Manuela Neuera.

Nagelsmann odniósł się także do pozostałych grupowych rywali.

- Inter został bardzo dobrze wzmocniony. To klub, który w ostatnich latach odnosił sporo sukcesów, także na arenie międzynarodowej i nabrał sporo siły. Jeśli chodzi natomiast o Viktorię, to wygrali swoją ligę i to już musi coś znaczyć - stwierdził niemiecki trener.

Pierwsza kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów obędzie się 6 i 7 września.