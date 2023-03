Nagelsmann ma sposób na PSG. "Ważne jest, by zatrzymać Messiego"

Nie będziemy myśleć tylko o obronie, zobaczymy, co się stanie w meczu. Messi i Kylian Mbappe to jeden z najlepszych duetów na świecie. Nie jest łatwo ich bronić. Mbappe szuka sprintów za defensywę przeciwnika, podczas gdy Messi próbuje mu podać piłkę. (...) Ważne jest, by zatrzymać Leo Messiego. Do tego musimy unikać długiego czasu na doprowadzenie do porządku. Musimy mieć jak najmniejszą przestrzeń za linią obrony. PSG ma wyraźną charakterystykę gry, w której możemy wykorzystać pewne zachowania. Pojawia się też niebezpieczeństwo związane z kontratakami, jeśli źle do tego podejdziemy

~ powiedział w rozmowie z mediami.