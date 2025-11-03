Nadszedł komunikat ws. Szymona Marciniaka. UEFA ogłasza. To już oficjalne

Tegoroczny sezon Ligi Mistrzów rozkręcił się na dobre. Po trzech kolejkach fotel lidera z bilansem bramkowym 13:3 zajmuje Paris Saint-Germain, czyli ostatni triumfator rozgrywek. Kibice z niecierpliwością czekają także na mecze z udziałem innych potęg, takich jak Real Madryt, FC Barcelona czy Bayern Monachium.

Czwarta seria gier Champions League ruszy we wtorek. Jak przekazała UEFA, tego dnia na jednym ze stadionów będziemy oglądać... polskiego sędziego! Mowa o Damianie Sylwestrzaku. 33-latek poprowadzi wtorkowe spotkanie FK Bodo/Glimt - AS Monaco. Będzie to drugi mecz Ligi Mistrzów w tym sezonie, w którym wystąpi nasz rodak.

Polacy docenieni przez UEFA. Marciniak poleci do Anglii

W pierwszej kolejce Sylwestrzak był rozjemcą starcia Sporting - Kairat Almaty. Portugalska drużyna triumfowała wówczas 4:1. To nie koniec polskich akcentów sędziowskich w najbliższych rywalizacjach najważniejszego z europejskich pucharów.

Trzecie spotkanie w trwającej kampanii Ligi Mistrzów przydzielono także Szymonowi Marciniakowi. Do tej pory najpopularniejszy polski arbiter prowadził mecze Borussii Dortmund z Athletikiem Bilbao (4:1) i Newcastle z Benfiką Lizbona (3:0).

Jak się okazało, teraz Marciniak drugi raz spotka się z zawodnikami niemieckiej drużyny. 44-latek będzie dbał o porządek na murawie w hicie pomiędzy Manchesterem City a wspomnianą Borussią Dortmund, który zaplanowano na środę o godz. 21:00.

Do Anglii poleci z Tomaszem Listkiewiczem i Adamem Kupsikiem. Sędzią technicznym tego spotkania będzie Paweł Raczkowski, natomiast za VAR odpowiadać będą Tomasz Kwiatkowski i Piotr Lasyk. Jak widać, UEFA nadal ceni sobie polskich fachowców.

Ostatnio w mediach szczególnie głośno zrobiło się nt. przerwanego przez Raczkowskiego spotkania Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa. Wszystko przez transparenty, jakie zawisły na trybunach. "Nie zgadzamy się na mowę nienawiści, hejt ani jakiekolwiek formy wulgarnego obrażania. Takie zachowania nie mają nic wspólnego ze sportową rywalizacją i zasadami fair play, które są fundamentem futbolu" - tłumaczył arbiter.

